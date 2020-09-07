- 'Yor verme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Kavga anı ise anbean cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkan sürücü ile sokağa dönüş yapan başka otomobilin sürücüsü arasında, tartışma çıktı.

BURSA - Bursa 'da, iki grup arasında 'yol verme' tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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