- Yöre halkı tam kapanmada bayramı yaylada geçirdi - Son Dakika

- Yöre halkı tam kapanmada bayramı yaylada geçirdi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde tam kapanma öncesine yaylaya akın eden yöre halkı Ramazan Bayramı'nı doğa ile iç içe geçirdi.

Tokat'ın Karadeniz'e açılan dağları üzerinde bulunan Niksar Çamiçi Yaylası pandemi dolayısyla Mayıs ayında tam doluluk oranına ulaştı. İlçe merkezine 17 kilometre uzakta bulunan 1350 rakımlı yaylada bulunan 800'e yakın hane tam kapanma öncesinde doldu. Koronavirüsün etkilerinden uzaklaşmak için yaylaya çıkanlar müstakil evlerinde Ramazan Bayramı'nı geçirdi. Yaylacılar, bayram boyunca birbirine mesafeli olan evlerinin bahçelerinde zaman geçirdi. Komşuları ile uzaktan bayramlaşan vatandaşlar yaylada izole oldu. Esnaf Ekrem Özcan, pandemide zamanlarını yaylada geçirdiklerini, rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Bayramda komşuları ile uzaktan bayramlaştığını belirten Özcan, "Aslında gönül arzu eder ki bir araya gelelim. Çayımızı kahvemizi içelim. Şöyle bir sarılalım hasretle. Çünkü iki senedir kimseyle komşularımızla tokalaşamadık bile. Uzaktan selamlaşabildik, ancak o kadar olabiliyor. Ama buna da şükür. En azından canımız sağ. Hastalığı geçiren kardeşlerimiz var. Yayla güzel bir yer. Cenabı Allah'ın insanlara lütfettiği nimetlerden birisi. En büyük nimetlerden birisi olarak görüyorum" dedi.

Yaylada izole oldular

Yöre halkından Bilal Holoğlu, evlerde bunalan çocukların yayla evlerinin önündeki bahçelerde yeşil ortamda temiz hava alabildiğini belirterek, "Biraz daha bayramı dolu dolu yaşayabilsinler diye yaylaya geldik. Zaten evler hep mesafeli şeklinde. Eskisi gibi tabii bayramlaşma beklemek çok doğru olmayacağını artık herkes kanıksamış durumda. Bu gerçekten ciddiye alınması gereken de bir durum. Bu nerede olursak olsun sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerektirdiğini önemsediğimiz bir durum. Burada tabii eğer imkan varsa, daha çok izole edilebilmek adına yayla böyle bir imkan. Çamiçi Yaylası da Niksar'ın belki de Tokat'ımızın en büyük nimetlerinden biri. Bu anlamda Çamiçi Yaylası'nda yeri olan Niksarlılarda genelde hani şehirde evde kalmaktansa özellikle küçük çocukları olanlar izin dahilinde ve kontrollü bir şekilde Çamiçi Yaylası'nda kalıyor. Burada güvenle hem bayram geçirmeye, hem de izole olmaya çalışıyoruz" diye konuştu

"Yaylada evi olup da gelmeyen kalmadı"

Ev hanımı Sevgi Öden ise yaylada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada tertemiz hava, bol oksijen var. Çocuklarla dolu dolu bir bayram geçirdik. Rabbimize çok şükür, inşallah daha güzel günlerde bayramlar yaşarız. Yaylada ev olup da buraya gelmeyen kalmadı. Çünkü buradaki yani hayat daha güzel, dolu dolu yaşanıyor. Çocuklar için özellikle biçilmiş kaftan burası çok güzel. Çocuklarda hiç sıkıntı olmuyor" diye konuştu.