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Yöreler Renkler Festivali'nde Karadeniz fırtınası

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nce bu yıl 5'incisini düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz kültür gecesi ile sürdü.

Yöreler Renkler Festivali'nde Karadeniz fırtınası, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nce bu yıl 5'incisini düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz kültür gecesi ile sürdü. Ukrayna Ailesi Derneği'nin gösteri ve şovlarının ardından, Karadeniz müziğinin önemli ismi Zeynep Başkan sahne aldı. İzleyiciler Zeynep Başkan'ın ezgileri ve tulum eşliğinde horon oynadı


Muratpaşa Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler'in 6'ıncı günü, Ukrayna Ailesi Derneği işbirliğiyle düzenlenen Ukrayna kültür gecesi ve devamında Karadeniz gecesiyle sürdü.


Antalya'da bulunan 59 hemşehri ve kültür derneğinin katıldığı Yöreler Renkler Festivali'nin Ukrayna kültür gecesi ve Karadeniz gecesine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken belediye meclis üyeleri, Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen gecede yer aldı. Festivalde; Ukrayna Ailesi Derneği'nin hazırladığı kültür gecesi etkinlikleri büyük ilgi gördü.


'Yüreğim hamsi gibi kıpır kıpır sizinle' diyen Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Karadeniz bölgesi illerinin dernek yönetimlerine katılım plaketi sundu.


Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen festival; Karadeniz müziğinin önemli ismi Zeynep Başkan'ın sahneye çıkmasıyla, en hareketli gecelerinden birini yaşadı. Meydanı dolduran vatandaşlar; Zeynep Başkan'ın ezgileri ve tulum eşliğinde horon oynadı, şarkılara eşlik etti. - ANTALYA

Zeynep Başkan, Muratpaşa, Karadeniz, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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