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Yöreler Renkler Festivali sona erdi

28 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin kapanış gecesinde Kent Meydanı'nı dolduran Antalyalılara "Sizlerin katkılarıyla, seven kent Muratpaşa, sayan kent Muratpaşa, empati yapan kent Muratpaşa, demokratik kent Muratpaşa, paylaşan kent Muratpaşa olmaya devam...

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin kapanış gecesinde Kent Meydanı'nı dolduran Antalyalılara "Sizlerin katkılarıyla, seven kent Muratpaşa, sayan kent Muratpaşa, empati yapan kent Muratpaşa, demokratik kent Muratpaşa, paylaşan kent Muratpaşa olmaya devam edeceğiz" diye seslendi.


Muratpaşa Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın "Anadolu'dan Genç Ezgiler" konseriyle sona erdi. Füsun Sovuksu ve Alper Kuş'un solist olarak yer aldığı konserde Türkiye'nin 7 bölgesinden söylenen türkülere Muratpaşa Kent Meydanı'nın dolduran Antalyalılar da oyunlarıyla eşlik etti. Festivalin son gün coşkusuna Başkan Uysal ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da ortak oldu. Ümit Uysal, "Komşularım" diye seslendiği Muratpaşa sakinlerinin isteğini kırmadı, onlarla birlikte Ankara oyun havası oynadı.


Başkan Uysal, bu yıl 60 yöre, hemşehri, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla düzenlenen Yöreler Renkler Festivali'nin kapanış gecesinde yaptığı konuşmada, festivalin anlamanın 'kültürleri yaşatmasında' yattığını söyledi. Antik çağda Antalya ve bölgesinin adının Pamfilya olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Pamfiyla, bütün kültürlerini barış içinde, bir arada yaşadığı yer demek. Muratpaşa'mız, Antalya'mız bu özelliğini sürdürüyor" dedi.


Muratpaşa Kent Meydanı'nda hafta boyunca devam eden Yöreler Renkler Festivali'nde, tam bir kültür coşkusu yaşadığını kaydeden Başkan Uysal, tam da bu festivalin ruhuna uygun bir belediyeciliği Muratpaşa'da uyguladıklarını söyledi.


Uysal, "Muratpaşamız, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi sarıp sarmalayan, seven, bütün komşularını başının üzerinde taşıyan; Turunç Masa'yı arayan herkes için, 'kimsin, nerelisin' diye sormadan, belediye olanaklarını seferber eden bir çizgide ve anlayışta yaşamına devam edecek. Sizlerin katkılarıyla seven kent, sayan kent, empati yapan kent, demokratik kent, paylaşan kent Muratpaşa olmaya devam edeceğiz. Her birinize ayrı ayrı katkılarınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.


Uysal'ın konuşmasının ardından Yöreler Renkler Festivali hep birlikte çekilen halaylarla sona erdi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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