Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunu 35 yaşındaki Yeşil, bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra artan alerjik rahatsızlıkları nedeniyle işinden ayrılarak 2 yıl önce memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Alerjik rahatsızlıklarının sebebinin ağır kimyasal içeren temizlik ürünlerinden kaynaklı olduğunu fark eden Yeşil, daha sonra kendisi için doğadan topladığı bitki türlerinden doğal bakım ürünleri yapmaya başladı.

Fayda gördüğü ürünleri çevresindeki insanlarla da paylaşan ve Moğultay Mahallesi'nde bir atölye kuran Yeşil, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı kantaron, ısırgan otu, ölmez çiçeği, papatya, kekik ile kendisine ait arazilerde ürettiği lavanta, defne ve gülden sabun, kolonya ve bitkisel yağlar üretiyor.

Ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor

Günün büyük bölümünü atölyesinde geçirerek internet üzerinden satış yapan Yeşil, ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Semra Yeşil, AA muhabirine, çocukluktan beri kimyasal ürünlere karşı alerjisi olduğunu belirterek, "Bu ürünleri kendim için kullanmaya başlayınca çok fazla yararını gördüm. Alerjilerimde hafifleme oldu." dedi.

Doğada yaygın olarak yetişen bitkilerden ilk etapta doğal bakım ürünleri yaptığını anlatan Yeşil, "Lavanta, biberiye ve gül doğada kendiliğinden yetişmeyen bitkiler ve bu bitkileri tarlalarımda yetiştirerek üretimini yaygınlaştırıyorum. Lavanta yağını hem sabun hem de kremde kullanıyorum. Yine aynı zamanda kekik ve papatya kullanıyorum." diye konuştu.

Ovacık'ta 20 dönüme yakın bir tarlada papatya yetiştiriciliğine de başladığını belirten Yeşil, "Gülden gül suyu çıkarıyorum. Palamuttan ve ışkından cilt maskesi yapıyorum. Dağ sarımsağı ile saç bakım kremleri üretiyorum. Ölmez çiçeğinden de yaşlanma karşıtı kremler yapıyorum." dedi.