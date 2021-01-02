Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu

02.01.2021 11:01
Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu, System.String[]

Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.

Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunu 35 yaşındaki Yeşil, bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra artan alerjik rahatsızlıkları nedeniyle işinden ayrılarak 2 yıl önce memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Alerjik rahatsızlıklarının sebebinin ağır kimyasal içeren temizlik ürünlerinden kaynaklı olduğunu fark eden Yeşil, daha sonra kendisi için doğadan topladığı bitki türlerinden doğal bakım ürünleri yapmaya başladı.

Fayda gördüğü ürünleri çevresindeki insanlarla da paylaşan ve Moğultay Mahallesi'nde bir atölye kuran Yeşil, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı kantaron, ısırgan otu, ölmez çiçeği, papatya, kekik ile kendisine ait arazilerde ürettiği lavanta, defne ve gülden sabun, kolonya ve bitkisel yağlar üretiyor.

Ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor

Günün büyük bölümünü atölyesinde geçirerek internet üzerinden satış yapan Yeşil, ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Semra Yeşil, AA muhabirine, çocukluktan beri kimyasal ürünlere karşı alerjisi olduğunu belirterek, "Bu ürünleri kendim için kullanmaya başlayınca çok fazla yararını gördüm. Alerjilerimde hafifleme oldu." dedi.

Doğada yaygın olarak yetişen bitkilerden ilk etapta doğal bakım ürünleri yaptığını anlatan Yeşil, "Lavanta, biberiye ve gül doğada kendiliğinden yetişmeyen bitkiler ve bu bitkileri tarlalarımda yetiştirerek üretimini yaygınlaştırıyorum. Lavanta yağını hem sabun hem de kremde kullanıyorum. Yine aynı zamanda kekik ve papatya kullanıyorum." diye konuştu.

Ovacık'ta 20 dönüme yakın bir tarlada papatya yetiştiriciliğine de başladığını belirten Yeşil, "Gülden gül suyu çıkarıyorum. Palamuttan ve ışkından cilt maskesi yapıyorum. Dağ sarımsağı ile saç bakım kremleri üretiyorum. Ölmez çiçeğinden de yaşlanma karşıtı kremler yapıyorum." dedi.

Kimyasal, İhracat, Lavanta, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı         
09:56
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu         
09:23
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 11:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei