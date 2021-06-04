'Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi' Çevrimiçi Söyleşisi Gerçekleşti Yeni - Son Dakika

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği çevrimiçi gastronomi söyleşilerine bir yenisini daha ekleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu, "Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi" konulu söyleşiyi düzenledi.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı tarafından gerçekleştirilen programın Moderatörlüğünü Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aygün KALIN gerçekleştirdi. Konuk konuşmacısının ise Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı, aynı zamanda TV programcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat ÖZATA'nın olduğu söyleşide Yöresel Türk Mutfağının uluslararasılaşması boyutundaki konular üzerine konuşuldu.

Söyleşide ayrıca Türk Mutfağını dünya çapında tanıtmak amacıyla Gastronomi Sektörüne ve Aşçılık eğitimi verilen okullar ve üniversitelerin üzerine düşen görevler konusunda neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Aşçılık öğrencilerine Türk mutfağını geliştirmeleri yönünde tavsiyelerin de verildiği söyleşi sonunda Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN, "Türk Mutfağının dünya çapında nasıl tanıtılması gerektiğine dair fikirlerin paylaşıldığı söyleşimizin katılımcılara ve öğrencilerimize çok şey kattığına inanıyorum" dedi ve Dr. Öğretim Üyesi Esat ÖZATA'ya, Öğr. Gör. Aygün KALIN'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türk Mutfak ve Gastronomi kültürünün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda yapılan söyleşi izleyiciler tarafından büyük beğeni gördü.