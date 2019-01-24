Son Dakika Haberleri: Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi'

Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi'

1 saat önce

Kilis'te, kırsal kesimlerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.

Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi', System.String[]
Kilis'te, kırsal kesimlerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.

İslambey ÇATOM tarafından 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' yürütülen proje köylerde uygulanıyor. İslambey ÇATOM yetkilileri, köylerdeki bayanlara yönelik olarak, "Temizlik, Hijyen ve Kadın Sağlığı Eğitimi" veriyor. Eğitim çalışmalarını tamamlanmasından sonra o köyde bulunanlara hijyen paketleri hediye ediliyor. Yavuzlu, Karamelik ile Mısırcık köyünde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' kapsamında eğitimler tamamlandı. İlerleyen günlerde diğer köylerde de eğitim verileceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:00:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]