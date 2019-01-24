Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi'
1 saat önce
Kilis'te, kırsal kesimlerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.
Kilis
'te, kırsal kesimlerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.
İslambey ÇATOM tarafından 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' yürütülen proje köylerde uygulanıyor. İslambey ÇATOM yetkilileri, köylerdeki bayanlara yönelik olarak, "Temizlik, Hijyen ve Kadın Sağlığı Eğitimi" veriyor. Eğitim çalışmalarını tamamlanmasından sonra o köyde bulunanlara hijyen paketleri hediye ediliyor. Yavuzlu
, Karamelik ile Mısırcık köyünde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' kapsamında eğitimler tamamlandı. İlerleyen günlerde diğer köylerde de eğitim verileceği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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