Son Dakika Haberleri: Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi

Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi

39 dakika önce

Kilis'te, Köylerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.

Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi, System.String[]
Kilis'te, Köylerde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' uygulamaya devam ediliyor.

İslambey ÇATOM tarafından 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' yürütülen proje köylerde devam ediyor.

İslambey ÇATOM yetkilileri, köylerdeki bayanlara yönelik olarak, "Temizlik, Hijyen ve Kadın Sağlığı Eğitimi" veriyor. Eğitim çalışmalarını tamamlanmasından sonra o köyde bulunanlara hijyen paketleri hediye ediliyor. Duruca köyünde 'Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi' kapsamında eğitimler tamamlandı. Eğitimlerin belirlenen köylerde devam edeceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Kilis, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü Mahkemeden Emsal Karar! Eşini Öldüren Kadın, Beraat Etti

Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]