Son Dakika Haberleri: Yöresel kıyafet 'Bindallı' hünerli ellerde hayat buluyor
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Yöresel kıyafet 'Bindallı' hünerli ellerde hayat buluyor

1 saat önce

Geçmişi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar dayanan Türk kadınlarının yöresel giysilerinden biri olan 'Bindallı' Yakutiye Belediyesi meslek edindirme kurslarında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Yöresel kıyafet 'Bindallı' hünerli ellerde hayat buluyor, System.String[]
Geçmişi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar dayanan Türk kadınlarının yöresel giysilerinden biri olan 'Bindallı' Yakutiye Belediyesi meslek edindirme kurslarında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Ev hanımları Yakutiye Belediyesi meslek edindirme kurslarında ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla her biri el emeği göz nuru olan bindallıları adeta ilmek ilmek işliyor.

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında dört yılı aşkın süredir görev yapan usta öğretici Dilşad Katipoğlu çoğunluğu ev hanımlarından oluşan 25 kursiyerlerle beraber tarihe ışık tuttuklarını ifade ederek, "Belediyemizin bize sunmuş olduğu imkanlardan yararlanarak bir çok dalda kurs veriyoruz. Kursumuzda birçok proje yer almaktadır. Son projelerimizden olan üç etek bindallı projesini yürütmekteyiz. Bu üç etek bindallı projesinde Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan desenler kullanmaktayız. Üç etek bindallı yöresel bir kıyafet olduğu için kursiyerlerimize tanıtarak meslek edindirmekteyiz" dedi.

Tekniğini sadece bindallı üzerinde değil ev tekstili üzerinde de değerlendirdiğini ifade eden Dilşad Katipoğlu kursiyerlerin ev tekstilinde de hünerlerini sergilediklerini belirterek şunları söyledi:

"Tekniğimizi sadece bindallı üzerinde değil ev tekstili üzerinde de göstermekteyiz. Kursumuzda genç kızlarımız bindallı çalışırken orta yaşlı hanımlarımıza ehram üzerine ev tekstili olarak Maraş işi tekniğini de öğreterek masa örtüleri ve peçeteler yapmaktadırlar. Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar 'a bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. "

Yakutiye Belediyesi'nce hayatiyete geçirilen projenin İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında yürütüldüğünü dile getiren Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ev hanımlarının bu kurslar sayesinde bir yandan meslek edinirken aynı zamanda da ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Mahmut Uçar unutulmaya yüz tutmuş bu tarz değerleri gün yüzüne çıkaracak sosyal ve kültürel kurslara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Mahmut Uçar, Selçuklu, Yakutiye Belediyesi, Güncel
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