Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri ile kursiyerleri, Muğla'daki orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yöresel kıyafet hazırladı.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giyim Kursu usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerlerin 5 günde diktiği çok sayıda şalvar ve pijama, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştırıldı.

Merkezin müdürü Arif Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bölge halkına destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Elmas, "Giyim Kursu usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle o yörenin insanının ihtiyacı olan şalvar ve pijama diktik. Bu çalışmada emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın." dedi.