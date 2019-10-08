Son Dakika Haberleri: Yöresel kıyafet şal tekrar moda oldu
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Yöresel kıyafet şal tekrar moda oldu

13 dakika önce

Mardin'de yöresel kıyafet olan şal, bölge halkı tarafından yeniden kullanılmaya başlandı.

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Mardin'de yöresel kıyafet olan şal, bölge halkı tarafından yeniden kullanılmaya başlandı. Şalın tekrar moda olması en çok manifaturacıları sevindirdi.


Unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafet şal geleneği bugünlerde tekrar moda oldu. Şalın halk tarafından tekrar kullanılması en çok Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kapalı çarşıda esnaflık yapan manifaturacıların yüzlerini güldürdü. Oldukça renkli olan şal kumaşını kadınlar fistan ve şalvar olarak dikiyor. Kadınların yöresel kıyafeti olan şal düğünlerde ve özel günlerde giyiliyor.


"Vatandaş nostaljiye yöneliyor"


Kapalı çarşıda 40 yıldan fazladır esnaflık yapan kumaş satıcısı Mahmut Ertaş bu mesleğin babasından miras kaldığını söyledi. Genelde yöresel ve ipek kumaşlar satan Ertaş, "Kızıltepe'de manifaturacılık yapıyorum. 40 seneden beridir bu işi yapıyorum. Daha önce teyzelerimizin, ninelerimizin, halalarımızın giydiği elbiseler yeniden moda oldu. Tabi bizim şimdiki gençler bu modayı takip etmek için ister istemez bunlara yöneldi. Daha önce İpekyolu nedeniyle gelen kumaşlar var. Tabi bu nostalji olduğu için onlara yöneliyor" dedi.


"Düğünlerde giyiyorlar"


Kapalı çarşıda manifaturacılık yapan Mustafa Özgün ise, "Bu şalların 60-70 yıllık bir geçmişi var. Bu iş uzun yıllardır devam ediyor. Bunu ninelerimiz, halalarımız ve teyzelerimiz giyiyordu. Halen devam ediyor. Bu senenin modası olmuş. Yani kızlarımız da şimdi bunları giyiyor. Düğünlerde, özel günlerde giyiyorlar" diye konuştu. - MARDİN

Cumhuriyet Meydanı, Kızıltepe, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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