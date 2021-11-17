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YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR - Son Dakika

YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR

17.11.2021 14:42

TOKAT'ta evli 2 çocuk sahibi Fındık Bebek (59), 24 yıldır Orta Asya'dan bugüne uzanan geleneksel Türk kıyafetlerinin dikimini yapıyor.

TOKAT'ta evli 2 çocuk sahibi Fındık Bebek (59), 24 yıldır Orta Asya'dan bugüne uzanan geleneksel Türk kıyafetlerinin dikimini yapıyor. Yörede üç-beş olarak isimlendirilen kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini belirten Bebek, "Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyorum. Orta Asya'dan gelen geçmiş kültürümüzü geleceğe aktarıyorum. Kültür Bakanlığı ile görüştük. Kıyafetlerimizi bir kitapta toplamak istiyorum" dedi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Fındık Bebek, 24 yıldır tarihi Orta Asya'ya kadar uzanan "Üç beş" ismiyle adlandırılan yöresel kıyafetleri yaşatıyor. İlk başta kendi evinde kıyafetleri dikerek işe başlayan Bebek, daha sonra ilçe merkezinde kendi iş yerini açtı.

Bu işe gönül verdiğini belirten Fındık Bebek "24 yıldır bu işi yapıyorum. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyorum. Boşta olan 10 kadınımıza da ek gelir sağlıyoruz. Önce babamdan saklı yaptım bu işi. 'Kadın yapamaz" dediler. İş yerini açtığımda da 'bu iş yapılmaz' dediler. 24 yıldır önüme bakarak 2 çocuğumu okuttum ve Orta Asya'dan gelen geçmiş kültürümüzü geleceğe aktarıyorum. Bu kıyafetler bizim Orta Asya'dan nenelerimizin, dedelerimizin, ebelerimizin giydiği kıyafetler. Burada 3 eteklerimiz, cecimlerimiz, püsküllerimiz var, bunların aksesuarlarını yapıyoruz. Adetlerimize göre bir gelinin sandığında bir takım olması gerekiyor. Yurt dışından isteyenler oluyor. Almanya ve geçen hafta Fransa'ya kıyafet gönderdim. Taleplerimiz güzel. Ama ben bu kıyafetlerimizin kitaplaştırılmasını istiyorum. Kültür Bakanlığından da çağırdılar gittim. İnşallah bunları kitap haline getireceğim. Bu kültürümüz ölmesin, yaşasın istiyorum. Bütün Dünyanın Orta Asya'dan gelen kültürümüzü tanımasını en büyük isteğim. Ben bu işi yapıyorum, ekmeksiz kalmıyorum. Mesleği olan ekmeksiz kalmaz. Gençlerimizin de bu kültürümüzü yaşatması gerekli. Bu kıyafetleri yeni evlenecek kızlarımız alır, nenelerimiz alır. Atamızdan böyle gördük ve 24 yıldır ben bunları dikerek yaşatıyorum" dedi.

YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR
YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR
YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR
YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR

Orta Asya, Fındık, Tokat, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖRESEL KIYAFETLER ONDAN SORULUYOR - Son Dakika


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