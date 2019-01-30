Yöresel Lezzetler Kadınları Meslek Sahibi Yaptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel yemekleri, belediye tarafından işletilen tesiste kent halkı ve şehir dışından gelen müşterilere sunuyor.

YASİN DEMİRHAN - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel yemekleri, belediye tarafından işletilen tesiste kent halkı ve şehir dışından gelen müşterilere sunuyor.



Kocasinan Belediyesinin kent merkezinde işlettiği 2'si restoran olmak üzere 5 tesiste, ev kadınları istihdam ediliyor.



Evlerinde yaptıkları Kayseri mantısı, tepsi ve yağ mantısı, içli köfte, katmer, gül baklavası, nevzine gibi lezzetleri tesiste müşterilerin beğenisine sunan kadınlar, bu sayede ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.



Tesiste istihdam edilen Hatice Candan (39), AA muhabirine, belediyenin açtığı meslek edindirme kursuna katılıp aşçılık sertifikası aldığını söyledi.



Bu sayede belediyenin "Kafe Sinan Hanımeli" adıyla işlettiği tesiste çalışmaya başladığını belirten Candan, "Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. İki çocuğum var, ikisi de okuyor. Çalışmamın onlara çok büyük katkısı oldu. Çocuklarımıza daha rahat bir hayat imkanı sunuyoruz." dedi.



Ev kadını Fatma Muratdağı da Kayseri'ye özgü yemekler yaptıklarını anlatarak, "Lezzetli, kaliteli ürünlerimiz var. Kursa katıldım, sertifika aldım ve burada çalışmaya başladım. Kadınlara güzel imkanlar sağlayan bir yer." diye konuştu.



Kayserililer misafirlerini tesise getiriyor



Tesis sorumlusu Çağlar Topal ise 25 ev kadınının tesislerde işe başladığını, bunlardan 5'inin belediyenin açtığı yemek kursunda sertifika aldığını dile getirdi.



Tesisteki yemeklere ilişkin olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Topal, "Halkımız böyle bir tesis açıldığı için çok memnun. Kayseri lezzetlerini tadıyorlar. Buradaki lezzeti tadanlar, şehir dışından gelen misafirini burada ağırlıyor." dedi.



Müşterilerden Billur Temel de böyle bir yerin açılmasından memnuniyet duyduğunu, yemekleri lezzetli bulduğunu söyledi.



İstanbul'dan gelen misafirlerine, Kayseri mutfağının lezzetlerini burada tattırdığını belirten Temel, "Çeşit çeşit mantılar, say say bitmiyor. Gözlemeleri çok güzel. Kadınların emeğine sağlık. Ev kadını oldukları ve yemekleri evlerinde yaptıklarından hijyene önem veriyorlar. Kadınların çalışması, yemeklere kadın eli değmesi çok hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.

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