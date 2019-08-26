Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde yaşayan Hatice Öz, hasat mevsiminin bitimi ile birlikte yöresel lezzetler bulgur ve tarhana yapımına başlandığı bildirildi.



Bulgur yapımının göründüğü gibi kolay olmadığını belirten Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünden olan Hatice Öz, "Yapım safhasında çok ince işler var. Bir evin olmazsa olmazı bulgur ve tarhanadır. Ağustos sonu eylül ayının sonuna kadar kış hazırlığı devam eder" dedi.



Öz, "Hasadı yapılan bulgurluk buğday elenip sonra yıkanıyor. Buğdaylar kazanlarda yüksek ateşte kaynatıldıktan sonra hasır, kıldan yapılmış çul veya çadır bezleri üzerinde 3 gün süreyle harman yerinde kurutuluyor. Kurutulduktan sonra içindeki taşlar tek tek ayıklanıyor. Daha sonra değirmende öğütüp kabuklarından ayrılıp rüzgarda savrularak pişirilip yemeye hazır hale geliyor. Yıl içerisinde ihtiyaca göre değirmene götürülerek bulgur öğütülüyor" diye konuştu.



Selçuk üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümü 3 sınıf öğrencisi Umahan Öz, yaptığı açıklamada, "Bulgur yapımı çok zahmetli olmasına rağmen el yapımı olduğu için markette satılandan daha lezzetli oluyor. Konyada okul yurdunda kalıyorum. Orada yapılan bulgur pilavı ile evimizde yapılan bulgur pilavının tadı farklı. Annemden gördüğüm ve gözlemlediğim kadarı ile çok zahmetli ve meşakkatli bir iş. Yavaş yavaş kıvama gelinceye kadar kaynayan buğday, birçok evreden geçerek bulgur haline geliyor. Tamamen organik olması ayrı bir lezzet" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA