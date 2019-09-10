Yöresel lezzetler yarıştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte gelenekselleşen Yöresel Yemek Yarışması, keyifli bir rekabet ile birlikte renkli görüntülere sahne oldu.



Tepebaşı Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması yöresel yemeklerin rekabetine sahne oldu. Yarışmaya Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler bünyesinde katılan kadınlar; hamur işleri, sebze yemekleri, et yemekleri ve tatlı olmak üzere 4 kategoride hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Vega Outlet Müdürü Fatih Şeremet ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.



Jüri üyelerinin arasında Başkan Ataç'ın yanı sıra Milletvekili Süllü, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sempozyuma katılan sanatçılar, Türkiye Aşçılar Federasyonu yetkilileri ve sponsor firmaların temsilcileri yer aldı. Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Bugün burada gelenekselleşen ve çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Jürimizin arasında Meclis üyelerimiz, sponsorlarımız ve sanatçılarımız da var. Yemek kültürü, yerel mutfağı güçlü olan ülkeler daima iyi noktalarda bulunuyor. Eskişehir'de yaptığımız bu çalışmada sizlerin payı ve emeği gerçekten çok büyük. Bugün 4 kategoride yemeklerinizi hazırladınız, jürimiz keyifle tek tek tadım yapacak ve çok zor şekilde kararlar verecek. Benim gözümde sizler, hepiniz birincisiniz. Yıllardır bir aradayız ve sevgimiz de karşılıklı. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise "Eskişehir gerçekten son yıllarda gıpta ettiği, görmek için turlara katıldığı bir şehir haline geldi. Eskişehir'in yemekleri de bu cazibenin bir parçası olmalıdır. Sizlerin maharetli ellerinden çıkan güzel yemekler ile bunu başarabiliriz. Tüm dünyada yaygınlaşan 'fast food' çılgınlığına karşı yöresel yemekler ön plana çıkmaya başladı. Eskişehir'imiz bu açıdan şanslı, yemek kültürümüz çok zengin. O nedenle ben bu organizasyonu da çok önemli buluyorum. Hepinizin ellerine sağlık" sözlerini kullandı.



Vega Outlet Müdürü Fatih Şeremet ise "Bu yıl da Yöresel Yemek Yarışması'na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün burada birbirinden güzel yemekleri tadacağımız için heyecanlıyız. Hepinize hoş geldiniz diyorum, ellerinize ve emeklerinize sağlık" dedi.



Ardından 4 kategoride Belde Evleri kursiyerlerinden oluşan 78 yarışmacının hazırladığı yemekler jüriye sunuldu ve tadımları yapılarak tek tek puanlandı. Yapılan oylamalar sonucunda sebze yemekleri kategorisinde altın kesesinde sebze sote isimli yemek ile Ertuğrulgazi Belde Evi'nden Esma Çiçek birincilik, zeytinyağlı yaprak sarma ile Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe'den Gülsüm Ceylan ikincilik, taze fasulye ile Şarhöyük Belde Evi'nden Melahat Şahin üçüncülük ödülüne layık görüldü. - ESKİŞEHİR