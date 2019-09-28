Yöresel peynirler kars'ta buluştu

YÖRESEL Peynir üreticileri 'Yöresel Peynirler Kars Buluşması' etkinliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde katılımcılar hem yöresel peynirleri tattı hem de satın alma imkanı buldu. Vali Türker Öksüz, "Önümüzdeki yıl İnteraktif Peynir Müzesi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası'nca ortaklaşa düzenlenen 'Yöresel Peynirler Kars Buluşması' renkli görüntülerle başladı. Davullu-zurnalı, halaylı festivale katılanlar hem ülkenin peynirlerinden tattılar hem de satın alma imkanı buldular. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, bu tür festivallerin ülke genelindeki tüm peynir çeşitlerinin tanıtılmasına ve markalaşmasına katkı sunacağını söyledi.

Vali Türker Öksüz de tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile Kars'ın turizm değerlerini vurguladı. Kars'ın bir milyon büyükbaş-küçükbaş ile birlikte kaz ve arılı kovan varlığıyla ülkede önemli bir yer edindiğini belirten Öksüz, "Kars'ta 550 bin ton süt üretimi yapılıyor. Bunun 200 bin tonu peynir yapımında kullanılıyor. Yıllık 12 bin ton üretimi yapılan ve 2016 yılında coğrafi işaret alan Kars kaşar peyniri Kars ve ülkemiz için bir marka oldu. Yöresel üreticilerinin en büyük sorunu mevcut değerlerini ekonomik açıdan katma değere dönüştürememiş olması. Coğrafi işaretleme, kurumsallaşma ve markalaşma konusunda tüm üreticilerin yanındayız. Valilik tarafından yöresel peynir üretiminin tarihçesi, üretim şekilleri ile değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, aynı zamanda Kars'ı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere bu değerleri tanıtmak amacıyla önümüzdeki yıl İnteraktif Peynir Müzesi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

halk oyunları gösterisi ile aşıklar dinletisinin ardından peynir stantlarını gezen vatandaşlar, bu tür festivallerin yapılmasıyla ülkemizin tüm peynirlerini görme ve tatma imkanı bulduklarını söyledi. Peynir üreticileri de festivalin hem Kars'ın yöresel peynirlerini tanıtma hem de süt ürünlerinin ülke genelinde kaynaşmasına katkı sunduğunu belirttiler.