Yöresel tatlariyla bi·rli·kte kale'de ki· sosyal tesi·s mi·safi·rleri·ni· bekli·yor - Son Dakika

Giresun Kale'sinde yıllardır hizmet veren ve son dönemde atıl vaziyette bulunan restaurant Belediye tarafından tamamen yenilenerek yeni yüzüyle birlikte faaliyete başladı.

Kale'ye özgü ve modern bir mimariyle dizayn edilen sosyal tesis yerli yabancı turistleri ve tüm vatandaşları ağırlamaya hazır durumda. İşletmesi Belediye iştiraki şirket tarafından yürütülecek olan sosyal tesiste Giresun yöresel tatları, balık çeşitleri ve yöresel kahvaltı misafirlere ikram edilecek.

Binasıyla, personeliyle ve yöresel tatlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen sosyal tesis kapalı ve eşsiz güzellikteki açık mekanda hizmet verecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal tesisi ticari amaçla değil, şehrimizin yöresel tatlarının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtıklarını belirterek: "Belediye olarak şehrimizin her yönüyle tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü turizmin ilk ayağının tanıtım olduğuna inanıyorum. Bu tesisimiz de yöresel tatlarımızın tanıtımı için etken olacak. Şehrimize son derece güzide bir mekanı, tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Diğer yandan, yenilenerek hizmete sokulan Kale'de ki seyir terası da hizmet vermeye başladı.

Yine Belediye iştiraki şirket tarafından işletilen bu leziz mekan kafe hizmeti ile birlikte misafirlerini bekliyor.