Yöresel ürün zorunlu olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.

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