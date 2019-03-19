Yöresel ürün zorunlu olacak
51 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:00
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