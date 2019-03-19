Son Dakika Haberleri: Yöresel ürün zorunlu olacak

Yöresel ürün zorunlu olacak

51 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.

Yöresel ürün zorunlu olacak, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:00 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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