Yöresel Ürünler Bu Pazarda

KAYSERmall Outlet AVM, Yöresel Ürünler Pazarı'na ev sahipliği yapıyor.

KAYSERmall Outlet AVM, Yöresel Ürünler Pazarı'na ev sahipliği yapıyor.



KAYSERmall Outlet, 4 Nisan da kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'na Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğal yöresel ürünleri, lezzetleri ve tatları Kayserililerin hizmetine ve beğenisine sunuyor.



AVM'de, 14 Nisan akşamına kadar devam edecek olan Yöresel Ürünler Pazarı'nda; Trabzon tereyağından, Trakya sucuğuna, Kars kaşarından, Erzincan tulum peynirine kadar çok sayıda birbirinden farklı ve doğal yöresel ürünler vatandaşlar için satışa sunuldu. Yoğun ilginin olduğu gözlenen pazara çok sayıda ziyaretçinin katılım sağladığı ve memnuniyetlerini dile getirdikleri gözlendi.



KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Gök, "Bu özel güne anlam katmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim. Yenilenen yüzüyle, düzenlediği organizasyonlarla Kayserililer için ailecek keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlayan KAYSERmall Outlet AVM'nin ziyaretçilerine sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edecek"dedi. - İSTANBUL

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