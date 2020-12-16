Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek - Son Dakika

Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek

16.12.2020 13:28
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek, System.String[]

Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi'nde kurulacak olan 'Tarımsal Ürün Fabrikası'nın yapım töreni gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi'nde kurulacak olan 'Tarımsal Ürün Fabrikası'nın yapım töreni gerçekleştirildi. Yapımına başlanılan fabrikada sadece kadınlar çalışacak olup, ilçede üretilen yerel ürünler Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efelerli kadınlara söz verdiği, kentin yöresel ürünlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde şekilleneceği fabrika projesinin ilk adımı atıldı. Başkan Atay'ın pozitif ayrımcılık yaparak, kadın istihdamına katkı sağlayacağı Tarımsal Ürün Fabrikası'nın yapım töreni gerçekleştirildi. Tepecik Mahallesi'nde inşa edilecek olan fabrikanın şantiye alanında gerçekleştirilen etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye birim müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, projeyle ilgili görüşlerini dile getirerek Başkan Atay'a, hem kadın istihdamı konusunda gösterdiği hassasiyet hem de ilçedeki tarım ürünlerine ve onları yetiştiren çiftçilere verdiği önem için teşekkür etti. Başak, "Başkanımız zor şartlar altında böyle hizmet gerçekleştirdiği için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Kadın demek hayat demektir, sevgi demektir. Kadının elinin değdiği her şey daha bir güzeldir. İnşallah kısa zamanda sadece kadınların üretim yapacağı fabrikamızı hayata geçirerek burada birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartacağız" dedi.

Kadın üreticilerden Kübra Solak fabrikanın Aydın için hayırlı olmasını dileyerek, "Bizler yetiştirmekle mutluyuz. Ancak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi zorluklar içerisinde pazarlıyoruz. Efeler Belediyesi'nin ilçemizde üretilen birbirinden güzel ürünleri en güzel şekilde halkımıza sunacağından, en verimli şekilde ürünlerimizi değerlendireceğinden eminim. Böyle bir projeyi düşünerek hayata geçirdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Efeler ilçesinde yetiştirilen enginar, incir, kestane gibi yöresel ürünlerin fabrikada işlenerek halkın beğenisine sunulacağını kaydeden Efeler Belediyesi Etüt Proje Müdürü Gamze Kaynar proje içeriği hakkında bilgiler verdi.

"Kadınlara verdiğim sözü tutuyorum"

Efelerli kadın çalışanların, yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyeceği fabrika ile kadın istihdamına katkı sağlanırken kentin yerel ürünlerine de katma değer kazandırılacağını belirten Atay, "Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tepecik Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekare taşınmaz üzerinde tasarlanan çok amaçlı üretim tesisimizde mevsimine göre yerel ürünlerimiz hazırlanarak Efeler halkına sunulacak. Efelerimizin tarımsal ürünleri hak ettiği değere kavuşacak. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz bir mahalle toplantımızda kadınlara, yalnızca kadınların çalışacağı fabrika kuracağım konusunda söz vermiştim. Bir sözümü daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; Efeler halkının yaşam kalitesini bire bir etkileyen hizmetlerimizde ana unsur olarak her zaman insanı gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Fabrikamızda bir yıl içinde üretime başlanacak. İcraatlarımız, hem halkımıza ekonomik katkı sağlıyor hem de kentimizdeki tüm ürünlerin işlenip değer kazandırılarak bu çalışmalarla nesiller arası köprü vazifesi görüyor. Efeler halkının ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda tüm imkanlarımızı halkımız için eşitçe ve adilce seferber edeceğiz. Yine refahın toplumumuzun her kesimine yayılması için imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek
Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek

Fabrika, Tepecik, Efeler, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yöresel ürünler, Efelerli kadınların ellerinde şekillenecek - Son Dakika


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