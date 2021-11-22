YÖRESEL ÜRÜNLER HANIMELİ İLE EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR PROJESİ KADIN EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR - Son Dakika

Ünye Belediyesi'nin Atatürk Parkı Sosyal alanında bulunan Taka Balık altında planladığı Yöresel Ürünler Pazarı için eğitim programı başlıyor.

Sadece kadınların kendi ürettikleri yöresel ürünlerle satış yapabileceği proje kapsamında Halk Eğitim tarafından kurs verilecek ve kursu başarı ile tamamlayabilen kadınlara bu alanda satış hakkı verilecek.

Ünye Belediyesi tarafından İlçe turizmine yönelik gelire dönüşebilecek yöresel ürünlerin üretim, satış ve sunum alanlarının planlanması, yapımı ve yönetimlerinin geliştirilmesi ve kentte yaşayan kadınların, kendi ürettikleri el emeği yöresel ürünleri ile ekonomiye katkıda bulunmaları amacıyla Doğru Karadeniz Kalkınma Ajansı TR/9020/20/ST/0036 referans numaralı "YÖRESEL ÜRÜNLER HANIM ELİ İLE EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR" projesi hazırlanmıştı.

Proje paydaşı olan Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı eğitimi verilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan kadınlar Ünye Belediyesi'ne ait olan ve Taka Balık altında bulunan Hanım Eli Pazarında kendi ürünlerinin satışını yapmaya hak kazanacak. Eğitime başvurmak isteyen kadınların Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne şahsen başvuru yapması gerekiyor.