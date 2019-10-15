Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Yöresel ürünlerde gelecek on yıllık dönemde kendi potansiyelimizi katma değere dönüştürebileceğimizi ve 10 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ATB tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) 81 ilin ürünleri tanıtılacak.

ATB Başkanı Ali Çandır, fuarla ilgili hizmet binasında düzenlediği toplantıda, YÖREX'i 10'uncu kez 23-27 Ekim'de gerçekleştireceklerini, 250 bin kişinin fuarı ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi.

TOBB'un 10 yıl önce başlattığı "Kriz varsa çare de var" kampanyasından edindikleri ilhamla yöresel ürünler projesi hazırladıklarını anlatan Çandır, YÖREX adıyla paneller, bilgilendirme faaliyetleri düzenlediklerini aktardı.

Yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması, coğrafi işaretlerin daha fazla yaygınlaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çandır, "Yola çıktığımızda 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız bugünlerde 4 katın üzerinde artarak 453'e ulaşmıştır. Tescil için işlem gören 415 ürünü de kapsam içinde düşünürsek potansiyeli 3 bin civarında olan yöresel ürünlerimizin üçte birine tescil anlamında temas etmişiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin bu dönemde sadece üçü, Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı AB'de tescil ettirilmiştir. 15 ürün de tescil aşamasındadır." diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin Fransa ve İtalya'da 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Çandır, "Yöresel ürünlerde gelecek on yıllık dönemde kendi potansiyelimizi katma değere dönüştürebileceğimizi ve 10 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Yöresel ürünlerde markalaşma önemli"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise YÖREX'in bir marka olduğunu, yöresel ürünlerin korunması için özellikle yerel yönetimlerin buna sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Yöresel ürünler pazarına çok dikkat etmek gerektiğine işaret eden Çetin, "Almanya 4,6 milyar dolar, Hollan'da 4,1 milyar dolar, Fransa 3,7 milyar dolar peynir ihraç ediyor. Türkiye'de 200 çeşit peynirimiz olmasına rağmen 166 milyon dolar ihracatımız var. Burada markalaşma önemli." dedi.