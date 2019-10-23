Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılardan detay Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:49 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılardan detay
Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı. Bakan Varank, açılışta konuşma yaptı.
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