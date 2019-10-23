Son Dakika Haberleri: Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Son Dakika Güncel Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılardan detay Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılardan detay

Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı. Bakan Varank, açılışta konuşma yaptı.

Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:49 Kaynak: AA
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