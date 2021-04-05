Yöresel ürünler fuarı açıldı - Son Dakika

Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarının 6.'sı Adıyaman'da açıldı.

Pandemi kurullarına uygun olarak 5-9 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nda ürünler satışa sunuldu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezinde Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından gerçekleştirilen fuarda Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ürünler satışa sunuldu.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon sorumlusu Mustafa Gül, pandemi kurullarına uygun olarak fuarın açıldığını belirterek, "5-9 Nisan tarihleri arasında Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El sanatları Fuarının açılışını yaptık. Fuarımız akşam saat 20.30'a kadar açık olacaktır. Altı yıldır bu fuarı Adıyaman'da düzenliyoruz. Gecen yıl ortaya çıkan korona virüs pandemisi nedeniyle 15 aydır fuar düzenlemiyorduk. Fuarı şuan Ticaret Bakanlığının, TOBB'un izinleri ile gerekli önlemleri alarak fuarı açtık. Girişte HES kodu uygulaması, ateş ölçümü, maske kullanım zorunluluğu var. Fuarda koridor genişliğini arttırdık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak fuarımız açıldı. Türkiye'nin değişik illerinden katılımcılarımız var, kendi coğrafi işareti olan ürünleri ile Adıyaman halkıyla bir araya geliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN