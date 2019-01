Yöresel Ürünler Fuarına Ziyaretçi Akını

Adıyaman'da bu yıl 3.'sü düzenlenen Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarını 280 bin kişi ziyaret etti.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 18-27 Ocak tarihlerinde Adıyaman Fuar Merkezinde açılan 3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı büyük ilgi gördü. On gün süren fuara 73 ilden 97 firma katıldı. Fuarı 280 kişi ziyaret ederek alışveriş yaptı.



Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Adıyaman'da fuarcılığın ve fuara olan ilginin arttığına dikkat çekti.



Binlerce vatandaşın fuarı gezmeye ve alışveriş yapmaya geldiğini kaydeden Mustafa Gül, "3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımız akın akın fuarı gezmeye geldi. Hafta sonu başta olmak üzere hafta içi fuar dolu dolu geçti. Hem stant açan esnafımız hem de alışveriş yapan vatandaşlarımız memnun ayrıldı. On gün içerisinde 280 bin kişi fuarımızı gezerek, alışveriş yaptı. Adıyaman her geçen gün oldukça başarılı fuarlara imza atıyor. Adıyaman'da açmış olduğumuz fuarlara firmalar büyük ilgi gösteriyor. Bizim amacımız bundan sonra uluslararası fuarlar düzenlemek. Adıyaman'ın gelişmesi ve kalkınması amacıyla elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

