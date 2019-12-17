Yöresel Ürünler Merkezi için geri sayım başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yöresel Ürünler Merkezi için geri sayım başladı - Son Dakika

Yöresel Ürünler Merkezi için geri sayım başladı

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yöresel Ürünler Merkezi'nde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yöresel Ürünler Merkezi için geri sayım başladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yöresel Ürünler Merkezi'nde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla inşa edilen Yöresel Ürünler Merkezi'nde sona gelindi. Şehre özgü ürünlerin tanıtımının ve satışının yapılacağı ve üreten çiftçiye katkıda bulunması hedeflenen projenin Erenler ADA AVM önünde Yerel Kültür Derneği kıl çadırının bulunduğu alanda yapımı devam ediyor.


Sakarya'nın yöresel ürün çeşitliliğini destekleyecek ve tanıtımına katkı sağlayacak projeyi yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışma ile şehre özgü ürünleri markalaştıracaklarını söyledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya'nın ürün çeşitliliğini destekleyecek ve marka değerini arttıracak Yöresel Ürünler Merkezi projesinde sona yaklaştık. Şehrin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı, çiftçilerin gelir düzeyine katkıların sunulacağı çalışmayı kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Yöresel Ürünler Merkezi'nde şehrimiz yöresel ürünlerinin de satışını gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" denildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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