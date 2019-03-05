Son Dakika Haberleri: Yöresel Ürünler Pazarına Isıtma Sistemi

Yöresel Ürünler Pazarına Isıtma Sistemi

6 dakika önce

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yöresel ürünler pazarının etrafındaki açık alanların kapatılarak içeriye ısıtma sistemi kurulacağını söyledi.

Yöresel Ürünler Pazarına Isıtma Sistemi, System.String[]
Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yöresel ürünler pazarının etrafındaki açık alanların kapatılarak içeriye ısıtma sistemi kurulacağını söyledi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında vatandaş ve esnafları ziyaret etti. Kendi ürettikleri yöresel ürünlerin satışını yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yıldırım pazarın çevresindeki açık alanları kapatıp içeriye ısıtma sistemi kuracaklarını belirterek "Bugün pazarımızı gezerken bazı vatandaşlarımız Yöresel Ürünler Pazarının kaldıracağına dair bir duyum edindiklerini bunun doğru olup olmadığını sordular. Bu kötü niyetli kişiler tarafından uydurulan bir yalan. Yöresel Ürünler Pazarımız duracak. Hatta pazardaki şartları daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız var. Öncelikle burada doğru bilgiyi paylaşmak isterim. Yöresel Ürünler Pazarındaki hemşehrilerimiz kış aylarında pazarda soğuktan etkileniyorlar. Bu sebeple pazarımızın çevresindeki açık alanları kapatıp içeriye bir ısıtma sistemi kuracağız. Vatandaşlarımız daha sıcak bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler." diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldırım, Erbaa, Güncel
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