YÖREX 10’uncu yılında Türkiye’yi kucakladı
1 saat önce
Türkiye'nin yöresel ürünlerini tanıttığı Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı.
Türkiye'nin yöresel ürünlerini tanıttığı Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı. 164 oda ve borsa başta olma üzere 647 katılımcının yer aldığı fuarda birçok rekorlar kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24
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