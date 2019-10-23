Son Dakika Haberleri: YÖREX 10’uncu yılında Türkiye’yi kucakladı
Son Dakika Ekonomi YÖREX 10’uncu yılında Türkiye’yi kucakladı

YÖREX 10’uncu yılında Türkiye’yi kucakladı

1 saat önce

Türkiye'nin yöresel ürünlerini tanıttığı Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı.

YÖREX 10’uncu yılında Türkiye’yi kucakladı, System.String[]

Türkiye'nin yöresel ürünlerini tanıttığı Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı. 164 oda ve borsa başta olma üzere 647 katılımcının yer aldığı fuarda birçok rekorlar kırıldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24 
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