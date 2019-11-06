YÖREX katılımcılarından Safranbolu TSO'ya teşekkür

Antalya Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) stant kurarak ilk defa Safranbolu'nun yöresel ürünleri tanıttı.



Safranbolu TSO fuara katılım sağlayan firmalarla fuar değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Safranbolu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan Safranbolu safranı ve lokumunun yanı sıra sirkesinin de tanıtıldığı fuarda, katılımcılar memnun kalarak Safranbolu standı kuran Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti. Toplantıya katılan bir lokum firması yetkilisi İrfan Partal, safran çiftçisi İsmail Yılmaz ve bir sirkesi firması yetkilisi Muharrem Uğur Ünsal, fuara Safranbolu standı açılarak bir ilkin gerçekleştiğini Safranbolu'nun yöresel ürünlerinin tanıtması ve bilinirliğinin artması için çaba sarf eden Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek bunun gibi fuarlara destek olunması gerektiğini belirtti.



Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, "YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayan firmalarımızla fuar değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Fuarı değerlendirerek eksiklerimizi artılarımızı masaya yatırarak önümüzdeki yıllarda standımızı nasıl zenginleştirebiliriz, ilçemizin ve yöresel ürünlerimizin tanıtımını en iyi nasıl yapabilirizin cevaplarını aradık. Fuara katılarak 5 gün boyunca Safranbolu'muzun yöresel ürünlerini tanıtmak için elinden geleni yapan firmalarımıza bende teşekkürlerimi bildiriyorum. Safranbolu'muza değer verecek projelerin içinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK