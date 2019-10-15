YÖREX'te bir günde Türkiye turu
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Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim'de Antalya'da başlıyor.
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim'de Antalya'da başlıyor. Bu yıl ilk defa 81 ilin yer alacağı fuarda, katılımcılar bir günde Türkiye turu yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:42
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