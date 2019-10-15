Son Dakika Haberleri: YÖREX'te bir günde Türkiye turu
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YÖREX'te bir günde Türkiye turu

57 dakika önce

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim'de Antalya'da başlıyor.

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Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim'de Antalya'da başlıyor. Bu yıl ilk defa 81 ilin yer alacağı fuarda, katılımcılar bir günde Türkiye turu yapabilecek.

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:42 
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