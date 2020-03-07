Yorgan ustası zamana direniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yorgan ustası zamana direniyor - Son Dakika

Yorgan ustası zamana direniyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta 41 yıldır yorgancılık yapan Halil Doğanlı, birikimiyle zamana meydan okuyor.

Yorgan ustası zamana direniyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 41 yıldır yorgancılık yapan Halil Doğanlı, birikimiyle zamana meydan okuyor.


63 yaşındaki Halil Doğanlı, 1979 yılında başladığı mesleği ile zamana karşı direniyor. Dulkadiroğlu ilçesinde Ekmekçi Mahallesindeki küçük iş yerinde yastık, yorgan ve seccade gibi ürünler de hazırlayan Doğanlı, yorgancılık mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.


Fabrika ürünlerinin artması nedeniyle el emeği ürünlerin öneminin azaldığını vurgulayan Doğanlı, "Kahramanmaraş'ta 41 yıldır mesleğime devam ediyorum. Yaptığımız işlerde makine sırıklısı, yorgan, seccade ve yatak örtüsü üretiyoruz. Yaptığımız ürünlerin bazılarını makine, bazılarını da el işi olarak hazırlıyoruz. Bu ürünler Kahramanmaraş'ta gelin hazırlığında bulunan genç kızların aldığı ürünlerdir. Bu mesleğin daha çok ilerlemesi için çırak olması lazım. Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim veriyor ancak kalem kitap üzerinde gösteriyor ancak bizim istediğimiz bu işi öğrenmek isteyenlerin yanımıza gelip görerek bu işi öğrenmesidir. Önceden çırak yetişiyordu şimdi artık çırakta yetişmiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Doğanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı
KKTC'de öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yorgan ustası zamana direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]