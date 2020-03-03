Yorgan ve battaniye hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yorgan ve battaniye hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Yorgan ve battaniye hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir iş yerinin önün battaniye ve yorgan çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına, daha sonra polise yakalandı.

Yorgan ve battaniye hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı, System.String[]

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir iş yerinin önün battaniye ve yorgan çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına, daha sonra polise yakalandı. Sabıka dosyası oldukça kabarık çıkan hırsız, çok sayıda suçtan faili firar olarak arandığı öğrenildi.


Olay, Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde 10 Şubat tarihinde meydana geldi. Akşam tarihinde iş yerinin önünden 2 adet oyun konsolu, 2 battaniye ve 1 yorgan setinin çalındığını fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çarpıcı detaya ulaştı. Söz konusu hırsızlık olayla ilgili elde edilen kamera görüntüleri incelendiğinde olayı gerçekleştiren şüphelinin, daha önce benzer konulardan işlem yapılan Cem Ş. (28) olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheli Cem Ş. 16 Şubat akşam saat 17.00 sıralarında Saadetdere Mahallesinde emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyonu derinleştiren polis, Cem Ş. adlı hırsızın Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde 11 Şubat günü meydana gelen 2 farklı adresten hırsızlık konusunu daha gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.


Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda; 2 adet "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", 2 adet "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık" ve 1 kez de "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçlarından arandığı kaydedilirken, kesinleşmiş 1 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu da belirtildi. Çeşitli tarihlerde "Kasten Yaralama-Cinsel Taciz" konusuyla ilgili faili firar olarak arandığı saptandı.


Azılı hırsız, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Şubatta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
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