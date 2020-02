Yorgancılar: İzmir'e en çok beyin göçü İstanbul'dan - Son Dakika

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımıyla ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir'in ekonomik potansiyeli ve ihracat rakamlarından örnekler vererek emekliler şehri olarak nam salan İzmir'in son birkaç yıldır ciddi şekilde net beyin göçüne ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Yorgancılar, "İzmir'e gelen toplam göçün yüzde 80'i yüksek eğitimlidir. Genel toplamda en çok göç aldığı şehir ise İstanbul'dur" dedi.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile çok sayıda meclis üyesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) şubat ayı olağan meclis toplantısının konuğu oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen ortak toplantıda konuşan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, odanın tanıtımını yaparak bu buluşmaları önemsediklerini ve ortak işlere imza atmayı ümit ettiklerini ifade etti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İstanbul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, İSO ve EBSO'nun 31 Mayıs 2011 yılında yapılan ortak meclis toplantısında değerlendirilen konulardan başlıklar sundu. Son 5 yılda 7 seçim yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Reel sektörümüzün bu anlamda sınavları hiç bitmiyor. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, ya üretip özgür oluruz ya da tüketir mahkum oluruz" dedi. Genelden yerele bakıldığında Türkiye'nin her bölgesinde sanayicinin ortak sıkıntılara sahip olduklarını dile getiren Yorgancılar, İSO'nun 500 büyük sanayi kuruluşu ile odanın 100 büyük firma çalışmasının önemini hatırlatarak "500 büyük firmanın yaklaşık yüzde 12'sini EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. Her iki çalışmayı her sene karşılaştırıyor ve aynı analizlere ulaşıyoruz. Faizler bugün için düşmüş olsa da sanayimizi bu durumdan kurtarmak ve yeni yatırımları teşvik etmek zorundayız" dedi.

İzmir'in ülke sanayi üretiminin yüzde 7'sini, sanayi istihdamının yüzde 32.4'ünü, bölge sanayinin ise yüzde 35'ini karşıladığını belirten Ender Yorgancılar şunları söyledi:

"İzmir 5 bin üyesi, 14 OSB'si, 4 teknoloji geliştirme bölgesi, 2 serbest bölgesi, 91 Ar-Ge merkezi ile güçlü bir sanayi şehridir. İzmir'de yabancı sermaye kültürü çok gelişmiş olup, doğrudan yabancı sermayeli yatırım yapan firma sayısının Türkiye içindeki payı yüzde 4.7'dir. Bu firmaların yüzde 18'i ise imalat sanayindedir ve bu oran ile İzmir ilk sıradadır. İzmir, ihracatı 10.7 milyar dolar, ithalatı 7 buçuk milyar dolar olmak üzere toplam 18.2 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahiptir. ve ilk 3 büyük şehir arasında İzmir, net ihracatçı bir şehirdir. Toplamda 55 net ihracatçı şehir içinde, Bursa'nın yakın takipçisi olarak 2'nci sıradadır. Emekliler şehri olarak nam salan İzmir, son birkaç yıldır ciddi şekilde net beyin göçüne ev sahipliği yapmaktadır ve rakamlar da göstermektedir ki açık ara ilk sıradadır. Gelen toplam göçün yüzde 80'i yüksek eğitimlidir. Genel toplamda en çok göç aldığı şehir ise İstanbul'dur."

'BAŞKANLAR İLE SİNERJİ YAKALADIK'

Başkan Ender Yorgancılar, İzmir'de Sanayi 4.0'ı karşılayan; bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, havacılık ve savunma, sağlık biyoteknolojisinin yükselen sektörler arasında yer aldığını belirterek, "Seçimlerin ardından İzmir'de başkanlar olarak güzel bir sinerji yakaladık. İlk somut proje olarak, Ticaret Odası, Borsa ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte Dikili'de Jeotermal Seracılık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Ayrıca, Menderes Çiçekçilik ve Süs Bitkileri TDİOSB, Bayındır'da Çiçekçilik, Seferihisar'da Seracılık OSB ve Torbalı'da mobilya kümelenmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bir projede Ticaret Odamızın koordinatörlüğünde yürütülmekte olan İZQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi kurulmasıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın projesi olan Model Fabrika'yı İZTO ile hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Son olarak İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmasının iki şehir için de büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Yorgancılar, bu yolun Ege ve Marmara ekonomisini birbirine bağlayarak yeni bir yatırım ve ticaret ortamının oluşmasını sağlayacağını vurguladı.

İKİ ŞEHİR ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞBİRLİĞİ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs salgınının dünyayı yeni bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkat çekti. Virüsün yarattığı sağlık sorunu ve insani boyutun oldukça endişe verici olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, koronavirüsün çok boyutlu bir tehdit olduğunu dile getirdi. Çin'de 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 6.4 olan büyümenin koronavirüs salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.9'a düşebileceğini açıklayan Bahçıvan, tahminlere göre Çin'de büyümenin 2020'de 1 puan olumsuz etkileneceğini ifade etti. Konuşmasında İSO ve EBSO'nun köklü bilgi ve tecrübeleriyle yeni çağın üretim anlayışını ortaya koyan bir anlayışla birlikte adımlar atabileceğini söyleyen Erdal Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Ne İstanbul ne de İzmir sadece kültür ve turizme odaklanması gereken şehirler olarak görülmemeli. Bu iki şehir sanayi ve üretim kültürünü bağrında korumalı ve geliştirmelidir. Bugün en çok değer yaratan şehirler, ülkelerin rekabetine de yön veriyor. O halde, İSO ve EBSO arasında sağlanacak sonuç odaklı ve sürdürülebilir işbirliği sadece İstanbul ve İzmir'in değil, Türkiye'nin de rekabet gücünü artıracaktır. İSO olarak İzmir'e, başarı yolunda 'biz varız' diyorum. İki şehir ama tek bir yürek olmak hepimize güç ve değer katacaktır."