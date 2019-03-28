Yorgancılar: "Kocaoğlu'nun Hizmetleri Devam Edecektir"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Aziz Kocaoğlu'nun görev süresi içinde kendisini İzmir'e adadığını,ailesi ve işinden vakit ayırarak İzmir'e çok değerli ve unutulmayacak hizmetlerde bulunduğunu, bundan sonra da, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle kente ve ülkemize katkılarının devam edeceğinden emin olduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından sona erecek başkanlık görevi öncesi veda turlarına Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) ile devam etti. Başta EBSO olmak üzere15 yıl boyunca birlikte çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum örgütü ile meslek odaları temsilcilerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu bir bayrak yarışı. Meslek değil. Biz vatandaşımıza hizmet ettik. Biraz dinleneceğiz. Yüzümüzün akıyla geldik, yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Bir hayalim var. Nasıl İzmir Modeli'ni ortaya koyarak kentin yol haritasını kardıysak gönüllü bir ekiple Türkiye'nin yol haritasını belirleyecek bir çalışma yapmak istiyorum" dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da bu döneminbir veda olmadığını, Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'de önemli izler bıraktığını ve Türkiye'ye örnek bir Belediye Başkanı olduğunu hatırlattı. Başkan Yorgancılar "EBSO olarak Sayın Kocaoğlu'nun desteğini hep hissettik.Kentimiz için elele verdik.Sayın Kocaoğlu, başkanlığının yanında, dostluğuyla da her zaman fark yarattı. Bunun bir veda değil, bir başlangıç olacağını düşünüyorum.Sayın Kocaoğlu'nun bundan sonra da İzmir'e hizmetlerinin devam edeceğinden şüphemiz yok " dedi.

15 yıl belediye başkanlığının önemli bir süre olduğunu vurgulayan Başkan Yorgancılar ,"Bu süre içerisinde Sayın Kocaoğlu ailesinden, işinden ciddi derecede fedakarlıkta bulundu. Kendini İzmir'e adadı.İzmir'e önemli eserler kazandırdı. Unutulmayacakhizmetler yaptı.Ancak en önemlisi İzmir'de yaşayanların gönüllerine girmeyi başardı. Bu her başkana nasip olmaz." diye konuştu.

Fotoğrafaltı: Ziyaretin sonunda EBSO Başkanı Yorgancılar, Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Sevimli ile birlikte Aziz Kocaoğlu'na, Mevlana'nın hoşgörü temalı el yapımı cam deniz kasesini hediye etti.