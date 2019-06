Yorgancılar: "Tarım potansiyelini daha etkin kullanmalıyız"

Türkiye'nin hem cari açığını kalıcı olarak düşürmek hem de dış borçlarını azaltmak zorunda olduğuna dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, "Bunun için de tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması ve daha fazla işlenmiş gıda ürünü ihracatı yapmamız gerekiyor.

Önemi giderek artan tarımsal üretim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bu potansiyel, sektörün halen beş milyonun üzerinde insanın istihdam edilmesine, 82 milyon vatandaşımızın, 40 milyona yakın turistin beslenmesine imkan vermektedir. Yine 6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı ve tarıma dayalı sanayi ürünleri içindeki girdi katkısı ile sektör, ülkemizin döviz kazançlarına da destek sağlamaktadır. Dolayısıyla tarım ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir" dedi.



"Sanayici kaygılı"



Sektörde yaşanan olumsuz bazı gelişmelerin sanayicileri de kaygılandırdığını ifade eden Yorgancılar, "Zira bu gelişmeler sanayi üretimi ve ihracatına doğrudan ve dolaylı olarak zarar vermektedir. Nitekim, tarımsal üretimde çok belirgin bir istikrarsızlık söz konusudur. Bunun yanında tarım ürünleri fiyatları oldukça yüksek oranda dalgalanmaktadır. Yine önemli miktarda tarım arazinin işlenmediği ve kullanılmadığı görülmektedir. Bu gelişmeler bir taraftan tarımsal üretim artışının düşük kalmasına, diğer taraftan da tarım ürünleri fiyatlarında yüksek oranlı artışlara neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.



"Gıda sanayi Türkiye için çok önemlidir"



Tarım sektöründeki bu gelişmelerin iki kanaldan sanayi üretimini ve ihracatını olumsuz etkilediğini vurgulayan EBSO Başkanı Yorgancılar şöyle konuştu: "Gıda sanayi Türkiye için çok önemli bir sektördür. Bu önem hem nüfusumuzun artması, hem de kentleşmenin devam etmesi nedeniyle her geçen gün belirginleşmektedir. Ancak gıda sanayicilerimiz bir taraftan düzenli tarım ürünü tedarik etmede diğer taraftan da uygun fiyatlı ürün bulmakta zorlanmaktadır. Bunun yanında tarım ürünleri fiyatlarında görülen artışlar hayat pahalılığı oluşturmakta, bu da çalışanların daha yüksek ücret talep ederek işgücü maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla tarımsal üretimdeki istikrasızlık ve ürün fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar gıda sanayicimizi her iki kanaldan da olumsuz etkilemektedir. Bunlara kurlardaki istikrasızlık da eklendiğinde gıda sanayicilerimizin hem iç hem de dış piyasalarda rekabet gücü kaybettikleri gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz."



"İşlenmiş gıda ürünü ihracatı yapmamız gerekiyor"



Türkiye'nin hem cari açığını kalıcı olarak düşürmek hem de dış borçlarını azaltmak zorunda olduğunu belirten Başkan Yorgancılar, "Bunun için de tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması ve daha fazla işlenmiş gıda ürünü ihracatı yapmamız gerekiyor. Sanayicilerimiz gerek deneyim ve birikim, gerekse yatırım kapasitesi açısından buna hazırdır. Yapılması gereken; tarımsal girdi maliyetlerini aşağıya çekecek, üretimde istikrarı sağlayacak politikaları hayata geçirmektir. Bunun da yolu tarımsal üretim planlaması ile girdi fiyatlarının düşürmekten geçiyor. Tarım sektörü; hangi ürünlerin hangi yörelerde verimli ve kaliteli üretilebildiği dikkate alınarak, iç ve dış talep projeksiyonları yapılarak planlanmalıdır. Yine gıda sanayi envanteri çıkarılarak, bu sektör de ihtiyaçlar çerçevesinde yönlendirilmelidir" dedi.



"Kaybettiren sektör olacaktır"



Ayrıca, tarımsal girdiler üzerindeki vergilerinde azaltılması gerektiğini hatırlatan Yorgancılar şunları söyledi: "Bu önlemler hem ülkemizin gıda güvenliğine hem de tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün döviz kazançlarının artmasına katkı yapacaktır. Bu önlemler alınmadığında tarım her geçen gün döviz kazandıran değil, kaybettiren sektör olacaktır." - İZMİR

