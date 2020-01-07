Yorgancıoğlu'na son görev - Son Dakika
Son Dakika Spor Yorgancıoğlu'na son görev - Son Dakika Spor

Yorgancıoğlu'na son görev

7 saat önce

İZMİR'de dün 97 yaşında hayata veda eden Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yorgancıoğlu'na son görev, System.String[]

İZMİR'de dün 97 yaşında hayata veda eden Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Siyah-beyazlı kulübe uzun yıllar hizmet eden Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesine Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu, Buca Eski Belediye Başkanı Levent Piriştina ile Yorgancıoğlu'nun İzmir spor ve iş dünyasından sevenleri katıldı. Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesi Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.


İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 40 ölü, 213 yaralı
Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
22:55 Juventus'tan resmi açıklama geldi: Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek - Son Dakika Spor
22:51 Başakşehir hız kesmiyor! - Son Dakika Spor
22:51 All-Star'da koçlar belli oldu! - Son Dakika Spor
22:50 Gaziantep FK, Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
22:50 Keçiörengücü, Bokila'yı transfer etti - Son Dakika Spor
22:34 Zanka eski takımına geri dönüyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:02:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yorgancıoğlu'na son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]