Yorglass'a Bosch'tan 2021 Global Tedarikçi Ödülü

Yorglass Üst Yöneticisi (CEO) Semavi Yorgancılar, atılımlarının Çerkezköy Beyaz Eşya işletmesiyle daha da güçlendiğini belirterek, "Çerkezköy yatırımımızda geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni gerçekleştirdik. Dünya devi Bosch tarafından verilen 2021 Global Tedarikçi Ödülü ile uluslararası alanda bir başarı daha kazandık." ifadelerini kullandı.

Yorglass'tan yapılan açıklamaya göre, endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında sektöre öncülerinden Yorglass, bugün 5 kıtada 60'a yakın ülkeye ürünlerini ulaştırıyor.

Üretimini Bolu, Eskişehir, İzmir ve Manisa'daki işletmelerinde gerçekleştiren Yorglass'ın salgın koşullarında 75 milyon liralık yatırımla Çerkezköy'de devreye aldığı beyaz eşya işletmesi, yaklaşık 30 dönümlük arazide çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çerkezköy işletmesinde faaliyetlerini artıran Yorglass, geçen günlerde Almanya'nın global teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch'u ağırladı. Gerçekleştirilen törenle Bosch tarafından Yorglass'a üstün performansı için 2021 Global Tedarikçi Ödülü takdim edildi.

"Yorglass olarak paydaşlarımızın yanındaki etkin güç oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, Yorglass'ın dünya devi Bosch Grubu'nun dünya çapındaki en iyi tedarikçilerinden biri seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bolu ve Eskişehir'de başlayan beyaz eşya alanındaki adımlarımızı Çerkezköy yatırımımızla hızlandırdık. Çerkezköy yatırımımızda geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni gerçekleştirdik. Dünya devi Bosch tarafından verilen 2021 Global Tedarikçi Ödülü ile uluslararası alanda bir başarı daha kazandık. Ödül töreninde Çerkezköy'deki çalışma arkadaşlarımız ödülü Bolu ve Eskişehir'deki tüm beyaz eşya işletmelerimiz adına aldı. Değerli iş ortağımız Bosch'un bu yıl 17'ncisini düzenlediği Bosch Global Tedarikçi Ödülleri kapsamında, 23 bin tedarikçi arasından seçilen 46 tedarikçiden biri olarak, bizim için çok kıymetli bu ödülün sahibi olduk. Direkt Malzeme Satın Alma-Tüketim Malları kategorisinde ödüle değer görüldük. Yorglass olarak paydaşlarımızın yanındaki etkin güç oluyoruz. Aldığımız bu ödül de bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Buna dayanarak, ödül ve ilgili takdir için Bosch'a çok teşekkür ediyoruz."

Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun açıklandığı listeye güçlü bir şekilde giriş yaptıklarını ifade ederek, salgın döneminde de yatırımlarında hız kesmediklerini vurguladı.

Yorgancılar, geçen yılın başında adımları atılan fabrikalarının 7 ay gibi kısa bir sürede devreye alarak, yıl bitmeden sevkiyatlara başladıklarını belirterek, "Beyaz eşya sektöründe beraber başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğimiz iş ortaklarımızın 2012'de "mutfaklara geri dönün" çağrısı ile sektöre yeniden adım attık. Sektörümüzün öncüsü olarak Bolu ve Eskişehir ile başlayan güçlü adımlarımız, Beyaz Eşya Çerkezköy işletmemizle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İhracatımız artacak"

Semavi Yorgancılar, Yorglass olarak yarım asra ulaşan iş tecrübeleriyle ürünlerinin yüzde 50'sini ihraç ederek Türkiye ekonomisine katma değer yarattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çerkezköy Beyaz Eşya işletmemiz ise faaliyetlerine devam ettiği organize sanayi bölgesinde 5 bin metrekare açık, 19 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 24 bin metrekare alanda kurulu. İşletmemizde fırın pano camları, ön kapak camları ve buzdolabı raf camları üretiliyor. Çerkezköy beyaz eşya işletmemiz ile toplam üretim kapasitemizi yüzde 20 artıracağız, ihracatımızı beş sene içinde iki katına çıkararak ülke ekonomisine güçlü desteğimizi sürdüreceğiz."

Çerkezköy beyaz eşya işletmesinde 200 kişiye, Yorglass bünyesinde ise toplamda 1350 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Yorgancılar, "Sektörümüzün geleceğine yön veriyor, atılımlarımız ve çalışmalarımızla örnek oluyoruz. 47 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü insan kaynağımızla yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Pandemi sürecini çok iyi yönettik. Çalışan sayımızı iki katına ulaştırdık. Ayrıca yatırımlarımızda da hız kesmedik. Çerkezköy işletmemiz bunun en büyük örneğidir. İşletmemizde işe alımlar gerçekleştiriyor, kadromuzu güçlendirerek büyütüyoruz. Gelişime her zaman açığız. Gelecek planlarında hayal ettiği hedeflere ulaşmak isteyen herkesi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımıza her zaman değer vermeye devam edecek, başarının yalnızca mutlu çalışanlarla kazanılacağını bilerek ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.