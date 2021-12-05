YORGLASS BARIŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI'NDAN 5'İNCİ KONSER - Son Dakika

İZMİR'de sosyo-ekonomik açıdan imkanı kısıtlı çocukların yer aldığı Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası,barışa müzikle dikkat çekmek amacıyla 5'inci konserini de verdi. Dünyaca ünlü Howard Griffiths'in şefliğini üstlendiği, perküsyonda Burhan Öçal ve kanunda Savaş Özkök'ün yer aldığı konser sayesinde hem çocukların öz güvenlerinin artması hem de elde edilen gelirle Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ne katkı sağlandı.

Kadifekale, İkiçeşmelik, Agora, Eşrefpaşa bölgesinde sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarına karşılıksız müzik eğitimi vermek ve barışa müzikle dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yapan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 5'inci konserini verdi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserin şefliğini Howard Griffiths üstlenirken, perküsyonda Burhan Öçal ve kanunda Savaş Özkök yer aldı. Elde edilen tüm gelirin çocukların müzik eğitimine aktarılacağı konser öncesinde, Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın nasıl kurulduğunu ve orkestrada yer alan çocuklar ile ailelerinin hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan video, izleyicileri duygulandırdı. İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile başlayan konserde, Johannes Brahms'tan Hungarian Dance, Wolfgang Amadeus Mozart'tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven'dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi parçalar da dinleyiciyle buluştu.

'ORKESTRA 2015 YILINDA KURULDU'

Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, Yorglass İcra Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar'ın da katılımıyla konser öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kuruluşu 50 yıla yaklaşan şirketlerinin en önemli faaliyetlerinden birisinin topluma karşı sorumluluğun ön planda tutularak Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme projesine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Perçin, Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 2015 yılında opera sanatçısı Selmin Günöz tarafından çocukları sokaktaki tüm tehlikelerden korumak ve topluma yararlı, kimlikli, adil, özgürlükçü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu dedi.

'HEDEFİMİZ BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞMAK'

Müziğin evrensel dilinin herkes tarafından anlaşılabilir olduğunu ve çocukların kendilerini ifade edip topluma kazandırıldığını anlatan Perçin, 45 çocukla başlayan yolculuk bugün 135 çocuğa ulaştı. 190'a yakın keman gibi enstrümanlarımız var. Şu anda 3 katlı bir salonda İkiçeşmelik, Kadifekale, Agora bölgesindeki çocukların çalışmasına uygun ortam hazırladık. Barışa giden eğitim müziğin evrensel dilinden geçiyor. Bu oluşumun içinde olmaktan mutluyuz. Diğer paydaşlara da ihtiyaç var. Bazı veliler güvensizlik hissedebiliyor ama çocukların geri dönüşlerini gördükçe mutlu oluyorlar. Bugüne kadar 130 çocuğa ulaşmak kolay olmadı. Bu oluşumda eğitmenlerimiz büyük çaba gösteriyor. Yetenek peşinde değiliz. Çocukların iyi alışkanlıklar edinip, konsantrasyon sürelerinin artmasını hedefliyoruz. Pandemi döneminde dijital eğitim de verdik. Hedefimiz binlerce çocuğa ulaşmak. Çünkü bölgedeki her evde 3-4 çocuk var. Hepsi bizim çocuklarımız dedi.

Kendilerine başvuran 7 ile 17 yaş arasındaki çocukları kabul ettiklerini belirten Perçin, 6 yılda 130 çocuğa ulaştıklarını ve şimdiye kadar 4 konser verdiklerini kaydetti.