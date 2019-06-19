Yorglass Bilgi Teknolojileri Direktörü ''100 Fark Yaratan Lider'' arasına girdi

Kurulduğu günden bu yana ''Tek Ürün – Tek Fabrika'' anlayışı ile dokunduğu tüm sektörlere uzman çözüm ortaklığı sunan Yorglass'ın Bilgi Teknolojileri Direktörü Hakan Uçar, International Data Corporation tarafından düzenlenen ''100 Fark Yaratan Lider'' kitabına girerek başarılarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekledi.Yorglass'ın dijital dönüşüm yolculuğunun anlatıldığı ve Hakan Uçar liderliğinde değerli projelerin paylaşıldığı çalışmada 2018 yılının son çeyreğinde Manisa'da açılan Endüstri 4.0 altyapısına uygun akıllı fabrika da ön plana çıktı.

Yorglass Ailesi adına göstermiş olduğu başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Hakan Uçar kazandığı başarıyla ilgili şunları söyledi; "45 yıllık geçmişinde her zaman yeniliklerin öncüsü olan şirketimiz, 2018 yılında ilk Akıllı fabrikasında üretime başlayarak sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Yorglass olarak, yalnızca ilklere imza atmayı değil aynı zamanda en iyiyi sunmayı da amaçlayarak öncü olmaya ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Başarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.