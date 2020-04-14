Yorglass’tan yeni yatırım
32 dakika önce
Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya rağmen yatırımlarına devam eden cam üreticisi Yorglass Çerkezköy'de yeni bir yatırıma başlıyor.
Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya rağmen yatırımlarına devam eden cam üreticisi Yorglass Çerkezköy'de yeni bir yatırıma başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:53
Son Dakika Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı