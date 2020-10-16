Yorgun düşen ata gitmesi için şişle şiddet uyguladı - Son Dakika

Yorgun düşen ata gitmesi için şişle şiddet uyguladı

IĞDIR (İHA) – Iğdır'da yorgun düştüğü için gitmeyen ata elindeki şişle şiddet uygulayan şahsa tepki yağdı.

IĞDIR (İHA) – Iğdır'da yorgun düştüğü için gitmeyen ata elindeki şişle şiddet uygulayan şahsa tepki yağdı. Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki şiş ile karnında şişlemeye başladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar atı şişleyen kişinin gözaltına alınarak atın da koruma altına alınmasını istedi. - IĞDIR

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