Yorgun düşen kurtarıcıya moral ziyareti... 203. saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem kendisini kurtaran görevliyi ziyaret etti - Son Dakika
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Yorgun düşen kurtarıcıya moral ziyareti... 203. saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem kendisini kurtaran görevliyi ziyaret etti

18.02.2023 17:56

Yorgun düşen kurtarıcıya moral ziyareti.

Yorgun düşen kurtarıcıya moral ziyareti... 203. saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem kendisini kurtaran görevliyi ziyaret etti

-8.günde eşi ile birlikte kurtarılan Muharrem yorgun düşen kurtarma görevlisini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yerle bir olan 7 katlı Aktaş Apartmanının enkazında 3 çocuğunu kaybedip eşi ile birlikte 203 saat sonra canlı kurtarılan Muharrem Polat tedavi olduğu hastaneden taburcu olduktan sonra serum takılan kurtarıcısını çadırda ziyaret etti.

Arama kurtarma faaliyetlerine yardım etmek için bölgede kalan Muharrem Polat kendisini enkaz altından çıkaran BAKUT Başkanı Cihat Öz'ün yorgun düşüp serum takviyesi aldığını duyunca hemen yanına koştu. Muharrem ve karısı Hidayet Polat, 3 çocuğuyla birlikte 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine 12 Şubat ilçesi Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanının bodrum katında kaldıkları kapıcı dairesinde yakalandı. Yaşanan yıkımla birlikte yan odada yatan evin büyük çocukları Bulem ve Miraç hayatlarını kaybederken, yatak odasında anne babasının yanında yatırdığı 7 aylık bebek Alparslan Polat, oluşan hayat üçgeninde annesi Hidayet, babası Muharrem Polat ile birlikte sağ kalmayı başardı. Kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşacağı 8. güne kadar hayatta kalmayı başaran genç çiftten Hidayet Polat, 7 aylık bebeği Alparslan'ı 4 gün boyunca emzirdi. 5. gün sütü kalmayınca kendi tükürüğü o da kalmayınca eşine kolunu kestirip kendi kanı ile besleyeme çalıştı. Ancak minik bebek 6. günü gecesi enkaz altında daha fazla dayanamayıp öldü. 3 çocuğunu da enkaz altında kaybeden çift, 8. gün 203. saatte Bursa'dan bölgeye giden BAKUT ekibi tarafından canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Karanlıkta geçirdikleri günlerin ardından ilk kez güneşi gören çift ağlayıp Allah'a şükrederek BAKUT ekibine sarıldı. Duygu dolu buluşma sırasında gözyaşları adeta sel oldu.İki gündür hastanede tedavi gören Muharrem Polat, bugün akşam saatlerinde taburcu oldu. Eşi Hidayet Polat'ın yoğun bakımda olmasına rağmen koşarak sahaya inen Muharrem Polat, arama kurtarma ekipleri ile birlikte çalışmalara katıldı. Kendisini ve eşini enkaz altından çıkaran BAKUT Başkanı Cihat Öz'ün günlerdir devam eden çalışmaların ardından yorgun düştüğünü ve sağlık çadırında tedavi altına alındığını öğrenen Muharrem Polat çadıra koşarak kurtarıcısını ziyaret etti. Polat ve Öz'ün buluşması duygusal anlara sahne oldu. Muharrem Polat, kendisini ve eşini enkaz altından çıkaran BAKUT ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yorgun düşen kurtarıcıya moral ziyareti... 203. saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem kendisini kurtaran görevliyi ziyaret etti - Son Dakika

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