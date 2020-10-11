Yorgun düşüp Gelibolu'ya inen pelikan, yeniden doğal ortamına salındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yorgun düşüp balıkhanenin bulunduğu bölgeye inen pelikan balıkçılar tarafından doyuruldu. Zabıta ekiplerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği pelikan, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına salındı.

Uzun uçuş, sıcak hava ve yiyecek bulamamaktan dolayı yorgun düştüğü değerlendirilen bir pelikan, Gelibolu ilçesinde balıkhanenin olduğu yere indi. Pelikanı görenler şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, yorgun ve aç olduğunu anladıkları pelikanı, balık vererek doyurdu. Ardından durumu Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer ve ekibi tarafından bulunduğu yerden alınan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Sağlık kontrolü yapılan ve herhangi bir sorun tespit edilmeyen pelikan, yeniden doğal ortamına bırakıldı.