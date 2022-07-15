Yorgun mermi aracın camına isabet etti - Son Dakika
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Yorgun mermi aracın camına isabet etti

15.07.2022 09:29
Yorgun mermi aracın camına isabet etti

Rize'de havaya rastgele açılan ateş sonucu silahtan çıkan yorgun mermilerden biri park halindeki aracın camına düştü.

Rize'de havaya rastgele açılan ateş sonucu silahtan çıkan yorgun mermilerden biri park halindeki aracın camına düştü.

Olay, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi, Sanayi Sitesi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancadan çıkıp havadan yere düşen yorgun mermi Saim Dereci'ye ait park halindeki aracının ön camına isabet etti. Şans eseri aracın üzerine düşen yorgun mermi, araçta maddi hasara yol açtı.

Yorgun merminin aracına düştüğü için tepki gösteren Dereci, "Sen zevk için havaya ateş açacaksın ve o mermi gelip benim park halindeki aracımın camına düşecek. Ben ise yok yere aracımın camını değiştirmek için 3 bin TL ödeyeceğim. ya ben o sırada aracımın yanında olsaydım, ya araca değil de benim vücuduma isabet etseydi, ya da herhangi bir vatandaşımıza isabet etseydi ne olacaktı" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yorgun mermi aracın camına isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yorgun mermi aracın camına isabet etti - Son Dakika
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