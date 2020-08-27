Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti - Son Dakika

Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Alacakaya Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan 34 DF 9676 plakalı otomobilin tavanına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Aracın tavanında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Büyük Cami Mahallesi, Alacakaya, Sabah, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti - Son Dakika

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