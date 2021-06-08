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Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı - Son Dakika

Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

08.06.2021 12:09
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya olarak devriye gezen komiserin ayağına yorgun mermi isabet etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya olarak devriye gezen komiserin ayağına yorgun mermi isabet etti. Olayda komiser hafif şekilde yaralanırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Millet Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Millet Parkı'nda yaya olarak devriye gezen komiser Mustafa K.'nın sol ayağına bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası neye uğradığını şaşıran komiser, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan komiseri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayın duyulmasının ardından Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ile çok sayıda polis hastaneye gelerek komiser Mustafa K.'nın durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı komiserin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, yorgun merminin nereden geldiği ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. - GAZİANTEP

Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

Gaziantep, Komiser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı - Son Dakika


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