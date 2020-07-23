Yorgun mermi ile başından vurulan işçi yaralandı - Son Dakika

RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet eden işçi Emrah Köseoğlu (29), ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Salarha beldesinde dün meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan Emrah Köseoğlu, bahçede otururken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor.Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.