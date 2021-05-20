Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu

TOKAT - Tokat'ta otomobilin tavanını delen yorgun mermiden kıl payı kurtuldu, araç sürücüsü ölümden döndü.

Behzat Bulvarında seyir halindeki olan Ferhat Akgünler idaresindeki otomobile nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Otomobilin tavanın delerek içeri giren mermi çekirdeğinden Akgünler ile birlikte araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu. Şans eseri ölümden dönen sürücü otomobilini Çay Mahallesinde durdurarak polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir süre yorgun mermiyi aradı. Çok geçmeden mermi çekirdeği arka koltuğun yan tarafında bulundu. Polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Marketten alışveriş yaparak eve döndükleri sırada bir ses duyduğunu belirten Akgünler, "Seyir halindeyken bir patlama sesi duydum. Aracıma yorgun mermi geldiğini fark ettim. Polisi aradım. Birkaç santim daha yakınıma düşeydi mermi hayatımıza mal olacaktı. Küçük bir sıyrıkla kurtardık. Havaya silah atılmaması, her önüne gelene silah verilmemesini istiyorum" dedi.