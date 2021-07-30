YORGUN MERMİ OTOMOBİLİN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin camından içeriye yorgun mermi girdi. Okan Satıcı merminin sokakta oynayan çocuklara isabet etmemesinin sevincini yaşadı. Olay akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak'ta meydana geldi. Okan Satıcı'nın kullandığı otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan içeri girerken, aracın camı hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekibi incelemede bulunarak, araştırma başlattı. Aracıyla sokakta ilerlediği sırada bir ses duyduğunu belirten Okan Satıcı, ?Sokakta oyun oynayan bir sürü çocuk var. ya onlara gelseydi ne olurdu. Artık bu işe bir son verilsin. Havaya kurşun sıkmayalım. Yorgun mermi kimseye isabet etmesin. dedi.