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YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI - Son Dakika

YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:33

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yapan Şükrü Erbaş (60), bir anda kanlar içinde kaldı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yapan Şükrü Erbaş (60), bir anda kanlar içinde kaldı. Ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erbaş'ın göğsüne yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş "İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması lazım. Stres atayım, diye silaha sarılanlar, başkalarının canını yakıyor. Az öne doğru olsaydı kurşun başıma girecekti ve hayatta olmayacaktım" dedi.

Olay, önceki gün, Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Şükrü Erbaş, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada, aniden kanlar içinde yere yığıldı. Ailesinin hemen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erbaş'ın göğsüne yorgun merminin isabet edip, çıktığı belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş, yaşadıklarını anlattı.

'GÖĞSÜMDE AĞRI OLDU, KAN AKTI'

Birden göğsünden ses geldiğini anlatan Şükrü Erbaş, "Gözlüğümün camı patladı zannettim sonrasında göğsümde müthiş bir ağrı oldu. Baktım gözlük sağlam ama göğsümden kan akıyor. Vurulduğumu anladım ama bir ses duymayınca susturucu ile vurdular, diye düşündüm. Aklıma hiç yorgun mermi gelmedi. Bir kurşunu sıkan ikinciyi de sıkar, diye bekledim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Stres atayım, diye silaha sarılanlar, başkalarının canını yakıyor. Biraz başım öne doğru olsaydı kurşun başıma girmiş olacaktı ve belki de hayatta olmayacaktım? dedi.

'BİZİM BAŞIMIZA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİK'

Şükrü Erbaş'ın eşi Hamide Erbaş da ucuz atlatılmış olay yaşadıklarını belirterek, 'Kurşun başına gelseydi çok daha farklı sonuçlar olurdu. Silah alıp sağa sola ateş ederken, merminin birilerinin canını yakacağını kimse unutmasın. Önceki yıllarda da böyle olaylar duyuyorduk ama bizim başımıza geleceğini hiç düşünmemiştik' diye konuştu.

YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI
YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI
YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI
YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Devlet Hastanesi, Tenzile Erdoğan, Şükrü Erbaş, Güneysu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YORGUN MERMİYLE GÖĞSÜNDEN YARALANDI - Son Dakika


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